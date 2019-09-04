Кейптаун, , 08:20 — REGNUM Ужасное убийство 19-летней студентки Университета Кейптауна вызвало широкий общественный резонанс. Об этом сообщает ВВС Africa.

По версии следствия, девушка была до смерти забита 42-летним сотрудником почты, когда она пошла забирать посылку в пригороде Кейптауна Клермонте.

Первокурсница, изучающая кино и медиа, считалась пропавшей без вести с 24 августа. Ее тело было найдено через неделю, 31 августа, в поселке Хайелитша. Подтверждение ее личности вызвало всеобщее возмущение по поводу безопасности женщин в ЮАР.

В социальных сетях были популярны хэштеги #RIPUyinene (#ПокойсясмиромУйинене) и #AmINext (#Яследующая?).

Убийство девушки произошло через неделю после того, как ее парень застрелил чемпионку ЮАР по женскому боксу Лейгандру Джегелсу.

Президент страны Сирилл Рамафоса нарушил молчание по поводу убийств, сказав, что инциденты стали «пятном» для репутации страны.

«Это очень темный период для нас как страны. Нападения, изнасилования и убийства южноафриканских женщин являются пятном на нашей национальной совести», — сказал он.

В понедельник, 2 сентября, перед судом предстал подозреваемый в убийстве студентки, имя которого следствие не раскрывает. Согласно информации обвинения, мужчина признался в убийстве девушки.