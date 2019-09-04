Уфа, , 08:15 — REGNUM 32-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки, предстанет перед судом в Уфе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, 6 июля неизвестный, гуляя по одному из парков Уфы, познакомился с десятилетней девочкой. Предложив ей научиться кататься на его велосипеде, он отвез ее в безлюдное место, где и совершил изнасилование.

Стражи порядка по горячим следам установили личность подозреваемого и его оперативно задержали.

По словам пресс-службы ведомства, в ходе следствия подозреваемый частично признал свою вину. Сообщается, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и кражи.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.