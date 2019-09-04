Канберра, , 08:57 — REGNUM После того, как учащиеся старших классов самой дорогой частной школы Geelong Grammar в городе Корио (Австралия) разъехались по своим домам на выходные, на территории городка были обнаружены наркотики. Об этом сообщает 4 сентября Australian Associated Press со ссылкой на письмо администрации школы.

«Обширные обыски» прошли с 17 по 19 августа в кампусе после того, как некоторые учащиеся выразили обеспокоенность по поводу «незаконного употребления наркотиков в стенах школы».

О какой партии наркотиков идет речь пока не сообщается.

Отмечается, что стоимость обучения в Geelong Grammar составляет почти 40 000 долларов в год. Там обучались медиамагнат Руперт Мердок, принц Чарльз, американская актриса Порша де Росси, а нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в течение года был членом школьного совета.