Нижневартовск, Югра, , 08:00 — REGNUM В Югре следствие проводит проверку информации о задержке рейса «Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень» авиакомпании «ЮТэйр» из-за обнаружения в воздухозаборнике двигателя самолета оперения птиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, вылет воздушного судна «АТR-72» из аэропорта города Нижневартовска был задержан 3 сентября. Воздушное судно было заменено на резервный борт, и пассажиры вылетели к месту назначения. В СМИ прошла информация от пресс-службы «ЮТэйр», что рейс был задержан из-за попадания оперения птиц в двигатель.

Следователями опрашиваются представители аэропорта, авиакомпании «ЮТэйр», выясняются истинные причины задержки рейса.