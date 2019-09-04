Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 4 сентября жители города заметили кружащий в небе самолёт. Это происходило на протяжении более одного часа и вызвало тревогу у горожан.

Самолёт в небе

Как пояснили порталу Е1 в компании «Уральские авиалинии», полёт воздушного судна не был связан с чрезвычайной ситуацией. В компании уточнили, что это был тренировочный вылет, а ночью он проводился потому, что в этот период суток наименьшая загруженность воздушного пространства.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в небе над Екатеринбургом более часа кружит самолёт. Обеспокоенные граждане подумали, что это может быть связано с чрезвычайной ситуацией, однако их опасения не подтвердились.