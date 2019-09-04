Барнаул, , 07:51 — REGNUM Индустриальному суду Барнаула предстоит рассмотреть необычное уголовное дело, связанное с незаконным проникновением в чужое жилище. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, судить будут 23-летнего местного жителя, который в апреле 2019 года зашел в незнакомый ему дом и найдя незакрытую дверь в квартиру, лёг на чужую кровать.

Хозяйке квартиры с трудом удалось выгнать незваного гостя, которого на улице задержали сотрудники полиции. В ходе разбирательств выяснилось, что накануне произошедшего молодой человек употребил в пищу грибы, которые произвели на него галлюциногенное воздействие.

«В ходе предварительного следствия ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала, что по психическому состоянию в момент инкриминируемого деяния мужчина не был лишен способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — отмечают в СКР.

Напомним, из-за засушливого лета уже второй год подряд алтайские грибники не могут сделать обычных заготовок. Зато отсутствие грибов в лесу благоприятным образом повлияло на статистику отравлений этим природным деликатесом. В 2018 году в регионе был зарегистрирован только один такой случай.

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