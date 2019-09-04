Уфа, , 07:48 — REGNUM Срочно расселить жильцов аварийного дома в Уфе потребовала прокуратура города. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы.

Проверку нарушения прав жильцов надзорное ведомство начало после обращения жителей аварийного дома.

Оказалось, что согласно техническому заключению жилой дом признан аварийным и имеет износ 82.8%, то есть дальнейшее проживание в нем создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Несмотря на это, в адресную программу Башкирии по переселению жителей из аварийного жилья дом включен не был.

Прокуроры Ленинского района через суд потребовали от местных властей срочно переселить граждан, проживающих в этом доме. Суд согласился с доводами правоохранителей и удовлетворил их исковые требования в полном объеме.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос находится у них на контроле.