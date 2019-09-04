Жители Забайкальского края стали свидетелями выпадения крупного града в окрестностях Читы. Как сообщает в своём Instagram «Чита.инфо», град был больше, чем перепелиное яйцо. В селе Карповка, что расположено в 18 километрах, от Читы у дачников пробиты крыши теплиц и растения.

Крупный град побил теплицы и растения под Читой Цитата из instagram «Чита.инфо»

Чита, , 07:34 — REGNUM Напомним, крупный град выпал в конце августа 2019 года в Пермском крае. По словам очевидцев, диаметр градин, которыми засыпало населённый пункт Чернушка, составлял три сантиметра.

Читайте также: В Прикамье выпал крупный град