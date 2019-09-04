Гамильтон, 4 сентября 2019, 07:40 — REGNUM В Новой Зеландии попал в ДТП автобус с туристами. Об этом передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.
ДТП произошло в среду, 4 сентября, к северо-западу от Роторуа (город на острове Северный Новой Зеландии). По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.
Водитель автобуса, перевозившего более 20 китайских туристов, не справился с управлением в силу неблагоприятных погодных условий, и транспортное средство съехало с шоссе в кювет. Выжившие при аварии были доставлены в больницы городов Гамильтон и Роторуа.
Очевидцы рассказали, что погода была влажной и ветреной, а на шоссе были большие лужи после сильного дождя, выпавшего накануне.