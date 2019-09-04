Кейптаун, , 07:33 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) сообщили, что в результате продолжающихся актов насилия в стране погибли пять иностранцев. Об этом 4 сентября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Полицейские. ЮАР (cc) ER24 EMS (Pty) Ltd

По данным министра полиции Беки Селе, четверо человек были убиты в Йоханнесбурге, а один — в Претории. Президент страны Сирил Рамафоса осудил нападения на иностранцев.

«Я хотел бы самым решительным образом осудить насилие, которое распространяется по ряду провинций нашей страны. Нападения на людей, ведущих бизнес в нашей стране совершенно неприемлемы», — подчеркнул Рамафоса в обращении к нации.

Напомним, акции протеста против засилья иностранцев вспыхнули в ЮАР 1 сентября, манифестации вышли из-под контроля и быстро превратились в акты мародерства и насилия.

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