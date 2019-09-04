Тюмень, , 07:27 — REGNUM На ленте тюменского мусоросортировочного завода рабочие обнаружили живую черепаху. Об этом сообщается в «Инстаграме» регионального оператора по обращению с отходами ООО «ТЭО».

Живучая черепаха Пресс-служба ООО «ТЭО»

"Чудо, что она выжила в кузове мусоровоза, где её могла раздавить плита, и между ножами пакеторазрывателя», — удивляются работники мусоросортировочного завода.

Регоператор по обращению с отходами объявил конкурс на оригинальное имя живучей черепахи. Победителю обещается «приятный бонус». Тюменцы живо комментируют находку, предполагая, что впавшую в спячку черепаху хозяева посчитали умершей и выкинули на помойку.

На мусоросортировочном заводе заметили, что привычным делом стало обнаружение на сортировочной ленте паспортов, водительских удостоверений и других важных документов. Но черепаху они видят впервые.