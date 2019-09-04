Тюмень, 4 сентября 2019, 07:27 — REGNUM На ленте тюменского мусоросортировочного завода рабочие обнаружили живую черепаху. Об этом сообщается в «Инстаграме» регионального оператора по обращению с отходами ООО «ТЭО».
Регоператор по обращению с отходами объявил конкурс на оригинальное имя живучей черепахи. Победителю обещается «приятный бонус». Тюменцы живо комментируют находку, предполагая, что впавшую в спячку черепаху хозяева посчитали умершей и выкинули на помойку.
На мусоросортировочном заводе заметили, что привычным делом стало обнаружение на сортировочной ленте паспортов, водительских удостоверений и других важных документов. Но черепаху они видят впервые.