Уфа, , 07:27 — REGNUM Склад лекарственный трав сгорел в Уфе утром 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Башкирия.

Спасатели, выехавшие на место происшествия, присвоили пожару повышенный ранг «БИС1». Потом, установив, что в двухэтажном здании существует угроза распространения огня, и повысили ранг пожара до номера 2.

При тушении было задействовано 3 ствола РСК-50 и звено газодымощащитной службы.

Погибших и пострадавших нет. Всего для ликвидации пожара привлечено 38 огнеборцев и 16 единиц техники.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 7:08 час пожар был локализован на площади 400 метров, а в 7:30 было ликвидировано открытое горение.

Сейчас спасатели ведут работы по ликвидации последствий пожара.