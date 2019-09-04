Киркук, Ирак, , 07:19 — REGNUM Правоохранительные органы иракской провинции Киркук задержали двух курдских полицейских по обвинению в участии в референдуме о независимости Иракского Курдистана, об этом 3 сентября сообщает BasNews.

Позднее, как отмечает издание, курдские силовики были отпущены под залог в размере $2 тыс. 500.

Напомним, 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, несмотря на то, что 93% жителей региона высказались в поддержку выхода из состава Ирака, реализовать на практике это не удалось.

Международное сообщество подвергло критике плебисцит, а шиитские ополчения, лояльные Багдаду, вытеснили курдские пешмерга из ряда спорных регионов, в том числе из провинции Киркук.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд присяжных в Турции оправдал одного из курдских лидеров