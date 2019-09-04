Новая Ляля, Свердловская область, , 07:15 — REGNUM Свердловский врач-гинеколог Олег Б., который проходит по уголовному делу о сбыте наркотических средств, признал, что опасается мести. Об этом сообщает ЕАН.

По словам врача, против него озлобилась старшая медсестра больницы, в которой он работает — именно медработница и написала заявление на гинеколога в полицию.

Также врач опасается, что его могут убрать из больницы даже при положительном исходе уголовного дела — в этом случае гинеколог планирует подать на реабилитацию, и тогда следователи и руководство больницы захочет отправить специалиста «куда подальше» из города, считает медик.

Напомним, гинеколог из Новой Ляли проходит по уголовному делу о сбыте наркотиков. Врач назначил пациентке принадлежавшие ему обезболивающие, которые остались после смерти матери. Дело вернули в прокуратуру.

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