Пенза, , 06:45 — REGNUM В Пензе 24-летнего парня признали виновным в развратных действиях в отношении девочек. Пострадавшими по делу проходили шесть детей. Суд назначил мужчине четыре года колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

В ходе следствия было установлено, что с октября 2016 года по апрель 2018 года мужчина вступал в переписку с пятью девочками-подросткам (в возрасте от 13 до 15 лет), направляя им интимные фотографии и ведя разговоры на сексуальные темы. Ещё одной пострадавшей по делу признана десятилетняя девочка.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера»). В ходе следствия пензенец находился под стражей.

Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях, назначив четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года за развратные действия и 50 эпизодов насильственных действий сексуального характера осуждён 37-летний житель Пензы. Следствием было установлено, что мужчина вступал в переписку с несовершеннолетними под видом их ровесников, заводя разговоры на сексуальные темы и отправляя материалы интимного характера. После этого он уговаривал (или шантажировал) малолетних прислать ему аналогичные материалы с их собственным изображением, грозя рассказать обо всем родителям и друзьям.

Потерпевшими признаны 75 детей из четырёх регионов. Ему назначено десять лет строгого режима.