Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель Владислав М. вынужден жить в гараже, так как два года назад лишился квартиры. Это произошло после того, как он встретился со своим старым знакомым, отбывавшим до этого длительный срок в местах лишения свободы.

Как сообщает городской портал Е1, во время первой встречи Владислава со знакомым в 2016 году тот предложил ему организовать бизнес, для чего необходимо было получить кредиты. В качестве залога он предложил использовать квартиру Владислава, оформив кредиты на него. На себя кредиты знакомый оформлять не стал, пояснив это тем, что в банке не дадут ссуду человеку с криминальным прошлым.

По словам Владислава, сначала они взяли один миллион рублей в ломбарде под залог квартиры. В договоре был указан тип сделки «купля-продажа», но Владислава заверили, что «это формальность». Позже он оформил ещё несколько кредитов на общую сумму более 750 тыс. рублей, причём все средства передавал знакомому «на развитие бизнеса».

В 2017 году знакомый перестал с ним общаться, а к Владиславу пришли риелторы, сообщив ему о том, что кредиты просрочены, и квартиру необходимо освободить, так как по условиям договора он больше не собственник.

Владислав обратился в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как сделка носила гражданско-правовой характер. Сам Владислав настаивает на том, что стал жертвой мошенничества. Он также обратился в прокуратуру.

Ситуация осложняется тем, что по градостроительным планам на месте гаража Владислава должна пройти линия электропередачи и в перспективе — новая дорога. А значит, гараж в скором времени снесут, и Владиславу будет негде жить.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге произошла аналогичная история. Пожилая пара вынуждена жить в подъезде после того как связалась с риелтором, пообещавшей им произвести выгодный обмен жильём. После подписания документов пенсионеры остались без комнаты и без денег.

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Отметим, что на данный момент по факту сообщения в СМИ об оставшихся без жилья пожилых людях проводится проверка.

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