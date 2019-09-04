Красноярск, , 06:25 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели 16-летней жительницы Красноярского края в Турции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по краю.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По предварительным данным, 16-летнюю красноярку госпитализировали в медицинское учреждение в Турции в июле 2019 года. Через несколько часов после госпитализации девушка скончалась. Для установления точной причины смерти проводятся экспертизы.

В целом, как сообщили в СК России, Бастрыкин поручил тщательно расследовать обстоятельства получения травм и гибели граждан России в Турции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16-летняя жительница Красноярска скончалась в частной клинике в Турции 13 июля. Семья путешествовала по Турции на машине, когда девушке стало плохо. Родители девушки рассказывают, что медики продержали их дочь в больнице около девяти часов, не оказав ей при этом необходимой помощи. Красноярка умерла после двух остановок сердца. Родители заявили, что её гибель может быть связана с незаконной пересадкой органов.

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Однако министерство здравоохранения Турции версию родителей опровергает.

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