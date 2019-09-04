Петропавловск-Камчатский, , 06:31 — REGNUM Жители Камчатского города Елизово продолжают жаловаться на разгуливающих по улицам медведей. Власти рекомендуют звонить в диспетчерскую службу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА Кам 24 , накануне медведя видели у садового товарищества, сегодня работник птицефабрики обнаружил хищника возле одного из производственных помещений. Специалисты выезжали по сообщениям граждан, но так и не смогли обнаружить хищников в городских кварталах.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года медведи атакуют города и поселения Камчатки. Есть человеческие жертвы.