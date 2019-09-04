Хабаровск, , 06:11 — REGNUM Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре продолжает расти. За сутки река прибавила ещё 12 см, достигнув на 8:00 по местному времени 4 сентября отметки 778 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прогноз по увеличению уровня Амура у города сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи прогнозируют подъём воды у Комсомольска-на-Амуре с 4 по 9 сентября выше отметки в 8 метров. Опасное значение для города — 6,5 метра.