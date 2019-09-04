Апастовский район, , 04:05 — REGNUM В Апастовском районе Татарии жителя одного из сёл осудили на три года колонии строгого режима за кражу пожертвований из местной мечети и кражу из магазина. Частично свою вину преступник признал и даже возместил часть украденного. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Первое происшествие случилось в ночь на 30 мая 2019 года. 41-летний житель села Альмендерово, будучи пьян, слопал замки в мечети «Нур-Шариф» в том же селе и вынес оттуда 113 тыс. рублей, которые жертвовали на нужды учреждения прихожане. В июне он повторил свои действия, но уже в магазине и в другом селе, похитив 500 рублей и разные предметы на сумму почти 700 рублей.

Напомним, в июле 2019 года в отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело за кражу пожертвований, собранных на строительство часовни. Местный безработный украл из храма свыше 9 тыс. рублей, вытащив их из ящика, размещённого для сбора средств.