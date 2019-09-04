Ревда, Свердловская область, , 03:51 — REGNUM Суд Ревды (Свердловская область) назначил штраф для жителя Дегтярска, пытавшегося установить памятную табличку в память о визите американского президента Ричарда Никсона. Об этом сообщает ЕАН.

Пенсионер теперь должен выплатить 20 тысяч рублей штрафа за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

Впрочем, гражданин пока не собирается сдаваться — он уже обжаловал приговор. Теперь дело возьмут на пересмотр в Свердловском областном суде.

Напомним, полицейские задержали пенсионера 13 июля в Дегтярске, когда он пытался установить на одном из зданий города табличку с благодарностью Никсону. Задержанного продержали одну ночь в отделе полиции. Гражданин считает, что Никсон не только был с визитом в Дегтярске в 1959 году, но даже жил там в 1920-х годах, что документально не подтверждено.

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