Москва, , 22:31 — REGNUM Пассажиры и персонал Павелецкого железнодорожного вокзала в Москве эвакуируются из-за анонимных сообщений о «минировании», сообщает 3 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

«Поступило сообщение с угрозой «минирования» Павелецкого вокзала», — цитирует агентство сообщение источника.

Является ли это анонимное сообщение о взрывном устройстве ложным или угроза взрыва реальна, пока не выяснено.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с января 2019 года наблюдается повторная волна ложных сообщений об угрозе взорвать различные объекты массового пребывания людей. Напомним, осенью 2017 года сложилась аналогичная ситуация, когда анонимные сообщения о минировании затронули подавляющее большинство регионов России.

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