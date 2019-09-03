Сыктывкар, , 20:32 — REGNUM Сельхозпредприятия пяти районов Коми могут остаться без кормов. Для решения проблемы министр сельского хозяйства республики Анатолий Князев предложил ввести режим ЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства, из-за продолжительных дождей сельхозпредприятия не смогли полностью обеспечить себя кормом. К примеру, силоса заготовлено только 50% от плана.

Отметим, что пороговый минимум корма для скота Коми — 13 центнеров на условную голову. Если показатель будет меньше, то животные будут голодать. Ниже установленного минимума оказались: Инта, Усинск, Усть-Цилемский, Удорский и Княжпогостский районы.

Власти республики рассчитывают на помощь других регионов — письма о намерении закупить корм отправлены в Татарстан, Чувашию и другие регионы. Однако пока совершить спасительную закупку не удалось.

Анатолий Князев предложил районам, где есть недостаток кормов, объявить режим ЧС. Тогда, по го мнению, вопрос о закупке трав и сена выйдет на уровень республики, что позволит решить его быстрее.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил оценить масштабы бедствия и направить соответствующие данные в федеральный минсельхоз.