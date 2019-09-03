Аланья, Турция, , 20:18 — REGNUM В турецком горорде-курорте Аланья в результате несчастного случая погибла несовершеннолетняя гражданка Российской Федерации. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в посольстве России в Турции (Анкара).

Ребенок в бассейне (cc) fancycrave1

Инцидент произошел сегодня в отеле Maya World Beach, который расположен в курортной зоне Окурдалар.

Врачи доставили пострадавшую девочку 2013 года рождения в ближайшую больницу, но спасти её не удалось. Посольство России выразило соболезнования родным и близким погибшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна. Девочка захлебнулась и впала в кому. Позднее она скончалась в больнице.