Кейптаун, 3 сентября 2019, 20:14 — REGNUM Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
Запись конфликта крупных диких животных заповедник 2 сентября опубликовал на своём YouTube-канале.
Самка носорога атаковала приближавшегося к её детёнышу слона, при этом маленький носорог оказался между дерущимися и еле успел выбраться.
В результате «поле битвы» осталось за слоном, который пытался преследовать отступающую противницу.
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