Ярославль, , 20:13 — REGNUM Ярославский областной суд удовлетворил апелляцию защиты и принял решение об изменении меры пресечения для бывшего депутата муниципалитета Ярославля, экс-лидера регионального отделения партии «Яблоко», адвоката Владимира Зубкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Зубков City-yaroslavl.ru

4 сентября Зубков должен быть освобожден из следственного изолятора №1 города Ярославля, приговора по своему уголовному делу он будет ждать, находясь под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мера пресечения Владимиру Зубкову была изменена Заволжским районным судом, адвокат был помещён под стражу 28 августа. При рассмотрении апелляции защита экс-депутата отмечала, что он не намерен скрываться от правосудия, последние несколько дней до ареста Зубков находился на стационарном лечении в городской больнице, о чем уведомлял суд. Сам ярославский адвокат в ходе рассмотрения апелляции рассказал о своем состоянии здоровья. По его словам, на последние судебные заседания он ходил с «монитором на сердце, давление доходило до 200 на 90», госпитализация была связана с подозрением на инсульт. Прокуратура и потерпевшие, участвовавшие в заседании Ярославского областного суда, настаивали на сохранении ареста в СИЗО в качестве меры пресечения. Однако суд все же принял решение освободить Владимира Зубкова из-под стражи. Приговора по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере ярославский адвокат будет ждать на свободе. Оглашение вердикта состоится 20 сентября.

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