Бишкек, , 19:53 — REGNUM На пограничном пункте пропуска «Ак-Жол — автодорожный» задержали киргизстанца, который пытался провезти из Казахстана в Киргизию 22,6 млн рублей, не имея соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы.

Отмечается, что 33-летний гражданин Киргизии перевозил столь крупную сумму наличных денег в сумке, обмотанной скотчем.

Задержанный не смог подтвердить происхождение денежных средств, а потому был передан сотрудникам госслужбы борьбы с экономическими преступлениями для дальнейшего разбирательства.