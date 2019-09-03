Нефтеюганск, Югра, , 19:01 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства таксиста, который является гражданином Азербайджана. Его тело с колото-резаными ранами обнаружено в ночь на 3 сентября в районе садового товарищества «Кедровый» близ города Нефтеюганска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Автомобиль гражданина Азербайджана был обнаружен в одном из микрорайонов Нефтеюганска. Отмечается, что накануне 26-летний убитый был объявлен в розыск.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сегодня, 3 сентября, был задержан подозреваемый в убийстве — ранее судимый 28-летний житель Нефтеюганска. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Также следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела против другого жителя Нефтеюганска, который подозревается в совместном с обвиняемым угоне автомобиля убитого.