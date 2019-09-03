Волгоград, , 18:11 — REGNUM Предпринимательницу из Волгограда суд признал виновной в хищениях и мошенничестве в крупных размерах. Она систематически присваивала себе платежи от граждан, которые необходимо было перевести на счёт МВД. Преступница также обманула знакомых, в общей сложности она присвоила более 160 миллионов рублей, сообщили 3 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как индивидуальный предприниматель она заключила договор с региональным управлением МВД на приём платежей через свои терминалы. Согласно условиям договора её фирма должна была перечислять поступившие платежи в срок не позднее двух банковских дней на счёт государственного учреждения для зачисления в доход федерального бюджета. Суд установил, что ущерб МВД от действий мошенницы составляет почти 65 млн рублей. Семь знакомых женщины лишились свыше 100 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по трём статьям. Приговором Центрального районного суда Волгограда предпринимательница осуждена на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил иск прокурора Волгограда о взыскании с осуждённой в доход государства причинённого ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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