Ижевск, , 18:09 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при расчётах за газ. Как сообщает прокуратура региона, речь идёт об образовании задолженности в размере 100 млн рублей.

Отмечается, что нарушения были выявлены при проверке объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящей зиме. По данным прокуратуры, нарушения связаны «со злоупотреблениями полномочиями по осуществлению расчётов с ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». В ведомстве считают, что должностные лица из числа руководителей «Губахинской энергетической компании» после получения от населения и юрлиц оплаты за услуги теплоснабжения распорядились ими по своему усмотрению. По оценке прокуратуры, в результате долги за газ превысили 100 млн рублей.

«Что создало угрозу срыва предстоящего отопительного сезона в г. Сарапуле», — полагают в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребления полномочиями»).

Отметим, что компания занимается теплоснабжением Сарапула.

20 августа удмуртские власти сообщили, что объекты топливно-энергетического комплекса готовы к новому отопительному сезону. На подготовку к зиме из республиканского бюджета выделено 100 млн рублей, средства направлены на замену 35 котлов и восьми водонапорных башен, капитальный ремонт 48 км сетей и более 30 артезианских скважин. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов подчёркивал, что коммунальные службы должны предупреждать жителей, если плановые работы будут продлеваться или проводиться вне установленного графика.