Москва, , 18:04 — REGNUM Авиакомпания Royal Flight сформировала специальную комиссию для изучения обстоятельств и причин инцидента с участием самолёта «Аэрофлота» в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В компании уточнили, что её воздушное судно буксировалось на стоянку до выполнения другого рейса, когда произошел инцидент. Пассажиров на борту в этот момент не было.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня на территории «Шереметьево» два пассажирских самолёта зацепились закрылками. С борта «Аэрофлота», который должен был вылетать в Пекин, эвакуировали пассажиров. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

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