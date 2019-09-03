Курск, , 17:49 — REGNUM В Курской области днём 4 сентября ожидается аномальная жара. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

По прогнозу курского Гидрометцентра, в западных районах области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность. Показатель пожарной опасности повысили до пятого класса.

Спасатели напомнили курянам, что во время сильной жары возрастает вероятность пожаров, а также посоветовали позаботиться о здоровье: пить больше воды, не находиться под открытым солнцем и воздержаться от алкоголя.