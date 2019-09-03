Рязань, , 17:38 — REGNUM Пожар в помещениях складов временного хранения на территории предприятия «Инвестагропром» произошёл 3 сентября в районе Южный Промышленный узел в Рязани. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 16:44, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Склады находятся на Ряжском шоссе. По данным Рязанского городского сайта, на складах хранятся пестициды. Чёрный столб дыма поднимается вверх на несколько метров. По сообщению очевидцев, дым от пожара виден из Дашково-Песочни и даже из Захаровского района.

На пожар выехали пять пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.