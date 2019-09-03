Пласт, Челябинская область, , 17:34 — REGNUM В челябинском Пласте 7-летняя девочка получила травмы, упав в водопроводный колодец. Инцидент произошёл в июле, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колодец был закрыт нестандартной крышкой — из досок. Она получила ушибы и ссадины. Прокуратура выяснила, что должностные лица отвечающей за колодец организации не выявили вовремя факта отсутствия крышки. Итогом этого стало травмирование ребёнка.

Директору организации внесено представление. Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с компании возмещения морального вреда в пользу девочки.