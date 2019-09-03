Ижевск, , 17:25 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения несовершеннолетней из Рязани, которая находилась в санатории. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Предварительно установлено, что в ночь с 26 на 27 августа 2019 года девушка 2002 года рождения покинула санаторий «Ижсталь» в Ижевске и ушла в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, где она находится.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Отметим, что ранее в Удмуртии под селом Галаново пропали женщина с сыном, которые пошли за грибами. О том, что они пропали, сообщила подруга женщины, которая пошли вместе с ними на тихую охоту, но после сбора грибов не смогла их найти самостоятельно. Их нашли в 9 км от села, живыми и здоровыми.