Ставрополь, , 17:23 — REGNUM Лётчики, катапультировавшиеся при крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, обнаружены, сообщает 3 сентября «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что работники сельхозпредприятия села Чернолесского видели момент крушения самолёта.

«Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно», — цитирует «Интерфакс» одного из сотрудников администрации Советского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в ходе планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае разбился учебно-боевой штурмовик Су-25УБ.

По имеющимся данным, лётчики успели катапультироваться. Ранее неназванные источники сообщали, что экипаж поискового вертолёта обнаружил их парашюты.

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