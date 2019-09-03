Москва, , 17:08 — REGNUM Пассажирам «Аэрофлота» будет предоставлен другой борт для вылета в Пекин после инцидента с самолётами в аэропорту «Шереметьево». Об этомсообщила агентству «Москва» глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Пассажиров рейса «Аэрофлота» пересаживают на другой рейс», — сказала она.

При этом представитель «Шереметьево» добавила, что «самолёты не столкнулись, а зацепились закрылками».

В справочной службе аэропорта уточнили, что вылет рейса в Пекин отложен до 18:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Шереметьево» при буксировке столкнулись самолёты авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight. С борта «Аэрофлота», который должен был вылетать в Пекин, эвакуировали пассажиров. На борту второго самолёта пассажиров не было.

Сведений о возможных пострадавших в результате инцидента на текущий момент не поступало.

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