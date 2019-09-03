Ставрополь, , 16:58 — REGNUM Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку по факту крушения штурмовика Су-25 в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Как уточняется, прокуратура намерена проверить соблюдения правил полётов и подготовки к ним.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт СУ-25УБ ВКС России потерпел крушение сегодня при выполнении учебно-тренировочного полёта. Двое пилотов успели катапультироваться, в настоящее время ведутся их поиски.

После падения штурмовика учебные полёты на территории Южного военного округа временно приостановлены.

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