Кемерово, , 16:26 — REGNUM В Кемеровской области на заправке на выезде из посёлка Промышленная взорвался бензовоз. Как сообщает «Ваш Город.ру», ЧП произошло сегодня утром, 3 сентября.

По словам очевидцев, пострадал водитель — мужчина смог выбраться и добраться до врачей.

«По предварительной версии, бензовоз был пустым, однако в нём скопились пары бензина», — пишет СМИ.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, сообщение о пожаре на автозаправочной станции в пгт. Промышленная поступило в 10:35 (мест.) 3 сентября. К тушению пожара от МЧС привлекались шесть человек и две единицы техники.