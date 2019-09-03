Брянск, , 16:25 — REGNUM В Фокинском районе Брянска жильцы одного из домов по Новозыбковскому переулку увидели на балконе пятого этажа трёх детей. Малыши развлекались тем, что сбрасывали вниз игрушки, перевешивались через перила, при этом взрослых поблизости не было. Очевидцы вызвали полицию и спасателей, сообщили 3 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл вечером 31 августа 2019 года. Детей в возрасте от полутора до четырех лет оставила на балконе мать, соседи говорят, что видели её в нетрезвом виде во дворе днём. Сотрудники МЧС, приехавшие по вызову, поднялись вверх по пожарной лестнице и вывели малышей через квартиру. Жалобы на женщину уже поступали в подразделение по делам несовершеннолетних.

«Раньше полицейским уже приходилось выезжать на этот адрес из-за жалоб других жильцов дома о плохом обращении с детьми, которые постоянно ходят грязными и в одежде не по сезону. Однако веского повода забрать детей у неблагополучных родителей не было: в жилье поддерживался относительный порядок, в холодильнике имелась еда, а малыши не выглядели истощенными. Но чаще всего женщина просто не впускала полицейских в квартиру», — уточнили в полиции.

Двух старших детей временно поместили в социальный приют для несовершеннолетних, младшего — в детскую областную больницу. Женщина объявилась в полиции только к вечеру следующего дня, но ни она, ни отец детей так и не навестили детей. Органы опеки будут рассматриваться вопрос о лишении матери родительских прав.