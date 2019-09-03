Ставрополь, , 16:17 — REGNUM Крушение самолёта Су-25 в Ставропольском крае произошло при отработке экипажем фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства также отметил, что в результате падения на землю самолёт полностью разрушился.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штурмовик СУ-25УБ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта. Двое пилотов успели катапультироваться, их судьба на данный момент неизвестна.

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