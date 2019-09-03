Северодвинск, Архангельская область, , 16:10 — REGNUM Два радиоактивных понтона «пришвартовались» к берегу белого моря после взрыва на военном полигоне. Местные журналисты сняли о бесхозно стоящих объектах видео и выложили в сеть.

Журналисты предположили, что объекты использовались военными на тех самых испытаниях, которые привели к гибели пяти человек — по данным дозиметра журналиста ИА «Беломорканал» уровень радиации рядом с понтонами составил 154 микрорентген в час. На видео видно, что понтоны находятся прямо на берегу и ничем не огорожены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте недалеко от села Нёнокса произошёл взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». По данным Минобороны, военные проводили работы по инженерно-техническому сопровождению изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое. Позднее в Росгидромете заявили, что причиной этого могло стать облако радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось.

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