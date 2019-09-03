Индианаполис, США, , 16:25 — REGNUM 6-летний ребенок и 73-летняя женщина погибли в результате опрокидывания джонки, плывшей по реке Уайт в американском штате Индиана. Об этом передает 3 сентября Daily Mail со ссылкой на сообщение Департамента природных ресурсов страны.

ЧП произошло 2 сентября в округе Морган, примерно 48 км к югу от Индианаполиса. По предварительным данным, все семь пассажиров джонки оказались в воде после того, как она перевернулась.

Отмечается, что спасатели подняли из воды тела мальчика и женщины, еще трое мужчин пропали без вести. Два человека смогли самостоятельно добраться вплавь до берега.

Джонка— традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского побережья.