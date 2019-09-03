Протвино, Московская область, , 16:15 — REGNUM В городском округе Протвино у 42-летнего жителя изъяли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, опасные предметы подозреваемый хранил в гараже.

Согласно результату баллистической экспертизы, боеприпасы калибра 105 мм, 82 мм и 50 мм боеприпасы признали пригодными для выстрела. Против жителя Протвино возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на стройке в Москве обнаружили шесть снарядов времён Великой Отечественной войны. Ранее в Московской области отчитались о работе взрывотехников по обезвреживанию боеприпасов, найденных в весенне-летний период на территории Московской области. В ходе работ удалось уничтожить 420 взрывоопасных снарядов.

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