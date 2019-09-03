Липецк, , 15:58 — REGNUM В Липецке кафе Tiger White привлекли к административной ответственности за незаконный оборот алкоголя. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В кафе на улице Советской хранили и продавали алкоголь, хотя у организации не было соответствующего разрешения. В марте сотрудники ведомства обнаружили факт незаконного оборота алкогольной продукции без лицензии. Почти 70 наименований алкогольной продукции находилось в витрине бара. Спиртное изъяли, а материалы административного дела направили в Арбитражный суд.

Суд назначил предприятию общепита штраф в размере трёх миллионов рублей.