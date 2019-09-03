Ставрополь, , 15:55 — REGNUM В Ставропольском крае на поиски катапультировавшихся с Су-25 летчиков направлен вертолет. Он обнаружил два парашюта. Они могли принадлежать пилотам, которые катапультировались с падающего штурмовика, пишет Лайф.

В месте предполагаемого падения организованы работы поисково-спасательных служб. По данным ряда источников, крушение самолета могло произойти из-за возникновения на борту нештатной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобророны РФ подтвердили падение штурмовика Су-25, которое произошло в Ставропольском крае 3 сентября. Причины крушения не уточняются. Известно только, что двое летчиков успели катапультироваться и что повреждений и разрушений на земле в районе падения самолета не произошло.

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