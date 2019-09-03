Липецк, , 15:48 — REGNUM В Липецке в лесополосе 3 сентября нашли новорождённого ребёнка, сообщил портал LipetskMedia со ссылкой на слова очевидцев.

Ребёнка нашли в лесополосе на улице Коммунистической микрорайона Липецкого тракторного завода. Плач младенца услышали прохожие.

Ребёнка доставили в перинатальный центр, который также находится неподалёку. Затем его перевезли в областную детскую больницу. По предварительным данным, младенец родился здоровым. Полиция разыскивает его мать.