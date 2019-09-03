Тревизо, Италия, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Италии задержали 20 человек за мошенничество при продаже автомобилей класса люкс, передает Affari Italiani во вторник, 3 сентября.

Преступная организация действовала с широким охватом: число пострадавших — почти 1400 человек из 97 населенных пунктов страны.

Некоторым из автомобилей «сбрасывали» пробег, другие же «продавали» одновременно нескольким покупателям.

Кроме того, участники преступной группы, по данным Финансовой гвардии страны, не доплатили государству налоги на общую сумму 35 млн евро.