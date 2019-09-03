Ставрополь, , 15:25 — REGNUM Самолет СУ-25, потерпевший крушение 3 сентября во время учебного полета на Северном Кавказе, летел без боекомплекта. Разрушений при его падении не последовало. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, самолет выполнял полет с аэродрома в городе Буденновске и упал в ненаселенной местности в Ставропольском крае, при этом «разрушений на земле нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступило сообщение о крушении штурмовика СУ-25 в Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета. Двое пилотов катапультировались. Их поиски в настоящее время ведут спасательные службы. Пока судьба летчиков неизвестна.

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