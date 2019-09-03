Уфа, , 15:35 — REGNUM Расследование несчастного случая, который унёс жизнь 23-летнего наездника ипподрома «Акбузат», завершила гострудинспекция Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссией было установлено, что причиной несчастного случая стала «неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за работниками со стороны ответственных лиц».

По словам сотрудников инспекции, виновные уже привлечены к административной ответственности.

Напомним, что несчастный случай произошел 11 июля около села Ольховое Уфимского района. В тот день работники ипподрома решили вывести лошадей на реку Белая искупаться. Когда пришло время возвращаться, один из них заметил, что пострадавший плывет отдельно от своей лошади. Он отдалился от нее, чтобы достать упавшую с головы кепку. После того, как мужчина ее достал, он направился к берегу. Но, не доплыв, ушел под воду. Коллегам не удалось найти пострадавшего. Его тело нашли спасатели только на следующий день.